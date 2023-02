POL-AC: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Eschweiler/Kreis Düren (ots) - Gegen 21:30 Uhr am gestrigen Abend (23.02.2023) ist es in der Stolberger Straße erneut zu einem Tankstellenüberfall gekommen. Dabei wurde Bargeld erbeutet. Am selben Abend ereigneten sich zwei weitere Tankstellenüberfälle, einer in Düren-Niederau und ein versuchter Überfall in Nideggen. Es gibt Hinweise darauf, dass ein ...

