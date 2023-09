Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugbegleiter beleidigt, bespuckt und mit Flüssigkeit übergossen - Bundespolizei sucht Zeugen

Dortmund - Mülheim (Ruhr) (ots)

Am Samstagnachmittag (02. September) sollen zwei Unbekannte einen Bahnmitarbeiter in einem Regional-Express bespuckt, beleidigt und mit Alkohol überschüttet haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 21:45 Uhr wurde ein Zugbegleiter auf dem Bundespolizeirevier Dortmund vorstellig und gab an, dass er beleidigt und körperlich angegangen worden sei. Er soll sich während seiner Tätigkeit am Nachmittag im RE 1 in Richtung Mülheim (Ruhr) Hauptbahnhof befunden haben, als Reisende auf den Mann zukamen und sich über zwei aggressive Personen beschwerten. Der 49-Jährige ging daraufhin auf die beiden Unruhestifter zu und bat diese, den Zug zu verlassen. Daraufhin soll die Frau ihn angespuckt und der Mann ihn mehrfach rassistisch beleidigt haben. Dieser soll dabei anhaltend den Hitlergruß gezeigt haben. Am Hauptbahnhof Mülheim (Ruhr) begleitete der Geschädigte die Aggressoren aus der Bahn. Dabei soll die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau gestürzt sein. Ihr Begleiter soll daraufhin der Auffassung gewesen sein, dass der Schaffner für den Sturz verantwortlich war und diesen sodann von hinten an den Schultern gepackt und geschüttelt haben. Anschließend soll er den deutschen Staatsbürger mit alkoholischen Getränken übergossen haben. Kurz darauf flüchteten die Tatverdächtigen. Der Zugbegleiter blieb bei der Tathandlung unverletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Volksverhetzung ein. Die Ermittlungen, nebst Videoauswertung, dauern an. Es wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen, die sich am 2. September zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in dem Regional-Express 1 in Richtung Mülheim (Ruhr) Hauptbahnhof aufgehalten haben und dort ausgestiegen sind. Die Frau wird beschrieben als ca. 40-50 Jahre alt, mit dunklen Haaren. Der Mann soll kurze, dunkelblonde Haare und einen Schnauzbart tragen.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell