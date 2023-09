Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ereignisreiches Wochenende für die Bundespolizei

Bielefeld (ots)

Am vergangenen Wochenende (1.-2. September) waren Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Bielefeld vermehrt mit Körperverletzungsdelikten konfrontiert.

Am späten Freitagabend (1. September) begossen -3- Männer aus Hamm (24, 22, und 19 Jahre) einem im Personentunnel des Hauptbahnhofes Bielefeld schlafenden Obdachlosen mit Wodka. Eine dreiköpfige Männergruppe (32,32, und 31 Jahre) forderte die Täter auf, damit aufzuhören. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung wurden die Zeugen von den Männern aus Hamm körperlich angegriffen und dabei leicht im Gesicht verletzt. Die Bundespolizei leitete gegen die zwei deutschen und den syrischen Staatsangehörigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Wenige Stunden später, am frühen Samstagmorgen (2. September) trafen die Einsatzkräfte auf dem Bahnhofsvorplatz auf einen 29-jährigen Mann aus Chemnitz. Dieser gab an, mit Pfefferspray attackiert worden zu sein. Anschließend hätte man ihm 500 Euro aus der Hosentasche geraubt. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Ebenfalls am frühen Samstagmorgen, entdeckte ein Beamter der Bundespolizei auf den Live-Bildern der Videoüberwachungsanlage eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Haupthalle des Hauptbahnhofes. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte ein Beteiligter vergeblich sich zu vor diesen zu verstecken. Gegen alle 5 Beteiligten (18-21 Jahre) wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein 21-Jähriger wurde wegen Schmerzen im Oberbauch zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiterer Verletzter verzichtete auf ärztliche Hilfe.

In den Abendstunden zeigte ein 26-jähriger Lübbecker einen Raub auf der Wache der Bundespolizei an. Im Bereich des Parkhauses an der Stadthalle soll ein Unbekannter ihn geschlagen und das Handy gestohlen haben. Eine Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief erfolglos.

Nur kurze Zeit später, belästigte ein 36-jähriger Mann eine Gruppe von 3 Männer durch "Antanzen" auf dem Bahnhofsvorplatz. Aus der Gruppe heraus erhielt er daraufhin einen Schlag ins Gesicht und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich eine Platzwunde unter dem rechten Auge und eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf zu. Der 36-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine erste Videoauswertung durch Bundespolizisten ergab, dass der Täter mit den beiden Begleitern in den Hauptbahnhof flüchtete, in einen Zug stieg und diesen im Bahnhof Herford wieder verließ. Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter durch die Polizei Herford im Bahnhofsumfeld blieben erfolglos.

