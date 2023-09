Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter attackiert Mann mit Flasche - Bundespolizei sucht Zeugen

Dortmund - Bochum (ots)

Am gestrigen Samstagmorgen (2. September) soll ein Unbekannter einen Reisenden nach einem Streit mit einer Glasflasche am Eingang des Dortmunder Hauptbahnhofs angegriffen und diesen am Kopf verletzt haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 05:50 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund, als sie in der Haupthalle auf einen 49-Jährigen trafen. Dieser wies eine stark blutende Platzwunde an seiner rechten Schläfe auf. Der Deutsche gab an, dass er zuvor von einer männlichen Person mit einer Glasflasche angegriffen worden sei. Auslöser soll eine vorausgegangene, verbale Auseinandersetzung gewesen sein. Der Tatverdächtige sei in Begleitung einer Frau gewesen. Weitere Angaben konnte der Geschädigte gegenüber den Polizisten nicht machen. Ein angeforderter Rettungswagen versorgte den Bochumer medizinisch. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Körperverletzung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen und seiner Begleiterin machen, die sich am 2. September zwischen 05:20 Uhr und 05:50 Uhr am seitlichen Eingang des Dortmunder Hauptbahnhofs aufgehalten haben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell