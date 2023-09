Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 24-Jähriger mit Drogen und Messer in S4 - Bundespolizisten beweisen richtigen "Riecher"

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am Freitagabend (01. September) überprüften Bundespolizisten einen jungen Mann in einer S-Bahn. Dieser führte neben diversen Betäubungsmitteln auch ein Einhandmesser mit sich.

Gegen 22:20 Uhr bestreiften zivilgekleidete Bundespolizisten die S4 von Unna-Königsborn in Richtung Dortmund-Lütgendortmund. Dabei fiel ihnen ein 24-Jähriger auf, welcher einen benommenen Eindruck machte. Bei näherer Inaugenscheinnahme war der Mann zudem kaltschweißig und wies erweiterte Pupillen auf. Am Haltepunkt Dortmund-Dorstfeld verließen die Beamten mit dem Deutschen die S-Bahn. Während der Kontrolle offenbarte er dann, dass er ein Messer und Betäubungsmittel mit sich führen würde. Bei der Durchsuchung des Rucksacks fanden die Polizisten 15 Verschlusstütchen Marihuana in einem großen Plastikbeutel, sowie acht Konsumeinheiten Kokain auf. Am Hosenbund trug der junge Mann ein Einhandmesser. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte ein Mobiltelefon, zwei SIM-Karten und Bargeld in szenetypischer Stückelung in Höhe von 120 Euro sicher.

Es handelt sich hierbei um ein Messer, welches mittels einer, an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig geöffnet und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig geschlossen werden kann.

Der Dortmunder gab schließlich gegenüber den Bundespolizisten an, dass er Drogen verkaufen würde, um den eigenen Konsum zu finanzieren. Zudem habe er damit gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Es soll sich dabei ebenfalls um ein Drogendelikt handeln. Nach Rücksprache mit der Polizei Dortmund liegt gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl vor. Die Einsatzkräfte brachten ihn in das Gewahrsam der Polizei Dortmund.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell