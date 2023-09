Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt bei Gesuchtem Schlagring und Drogen fest

Dortmund (ots)

Am gestrigen Abend (31. August) kontrollierten Bundespolizisten in einer S-Bahn in Richtung Dortmund-Lütgendortmund zwei Personen. Eine dieser Personen trug einen verbotenen Gegenstand, sowie Betäubungsmittel mit sich und wurde bereits durch eine Staatsanwaltschaft gesucht.

Gegen 19:00 Uhr führten die Beamten eine Zugstreife in der S4 in Richtung Dortmund-Lütgendortmund durch. Dabei wurden sie auf den 27-Jährigen und seine Begleiterin aufmerksam. Den Einsatzkräften fielen die beiden Personen bereits an einem anderen Haltepunkt auf, da diese sich bei Erblicken der Polizisten auffällig nervös verhielten. Die Überprüfung des polnischen Staatsbürgers ergab, dass dieser bereits durch die Staatsanwaltschaft Bochum zur Ermittlung seines Aufenthalts wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führe, verneinte der Polizeibekannte. Bei einer Durchsuchung des Mannes konnten die Beamten dann aber einen verbotenen Schlagring, sowie zwei Konsumeinheiten Heroin feststellen.

Ein Schlagring ist, eine in der Regel aus Metall hergestellte und der Hand angepasste, Nahkampfwaffe, welche mit einem Durchgriff oder mehreren Öffnungen für die Finger versehen ist. Gründe für das Mitführen der verbotenen Waffe nannte der Tatverdächtige nicht.

Die Bundespolizisten stellten den gefährlichen Gegenstand, sowie die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein.

