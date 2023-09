Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf frischer Tat ertappt - Bundespolizei stellt Drogen sicher

Dortmund (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (31. August) erwischten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann, der Drogen konsumierte. In dessen Tasche führte er noch weitere Betäubungsmittel mit sich, welche sichergestellt wurden.

Gegen 22:00 Uhr nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof ihre allgemeine Streifentätigkeit wahr. Dabei beobachteten sie am Nordeingang den 40-Jährigen, der bei Erblicken der Beamten etwas wegwarf. Die Polizisten konnten ermitteln, dass es sich dabei um die Reste eines sogenannten Joints handelte. Die Frage, ob der deutsche Staatsbürger noch weitere verbotene Gegenstände mit sich führe, bejahte er und übergab den Einsatzkräften 30 Gramm Haschisch und zwei Kanülen mit rund 3 Gramm Amphetaminen.

Der Dortmunder wollte weder Angaben zu dem Erwerb der Betäubungsmittel, noch zu seinem Vorhaben mit diesen machen. Stattdessen machte der Tatverdächtige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Bundespolizisten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein

