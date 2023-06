Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raub

Schmallenberg (ots)

Am Mittwoch gegen 0:40 wurden die Beamten zu einem Raub in die Straße "Zur Reeh-Quelle" gerufen. Ein 18-Jähriger ging an dem angrenzenden Wald spazieren, als zwei maskierte Männer auf ihn zugingen, ihn zu Boden rissen und Geld forderten. Mit einem Messer wurde dem Schmallenberger eine Schnittwunde zugefügt. Ohne Beute zu machen, flüchteten die Täter. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell