BPOL NRW: Hauptbahnhof Bielefeld - Bundespolizei nimmt zwei Ausreißerinnen in Gewahrsam

Dortmund (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend (31. August) erwischten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann, der Drogen konsumierte. In dessen Tasche führte er noch weitere Betäubungsmittel mit sich, welche sichergestellt wurden. Gegen 22:00 Uhr nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof ihre allgemeine Streifentätigkeit wahr. Dabei ...

