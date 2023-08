Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte Frau nach Sexualdelikt verbrannt - Ermittler der Hagener Polizei suchen weiterhin Hinweise zu einem Cold Case aus Altena und richten sich direkt an Zahnärzte

Altena/Hagen (ots)

Die Hagener Polizei sucht weiterhin Hinweise im Fall einer im Jahr 1997 in Altena getöteten Frau, deren Identität nach wie vor ungeklärt ist. Höchstwahrscheinlich war der Vater der Täter oder zumindest an der Tat beteiligt. Das Bundeskriminalamt hat den Fall bereits Anfang Mai in die internationale Kampagne "Identify Me" aufgenommen (https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/UnbekannteTote/Kampagne_NL_B_D/MK_Bergfeld_Hagen/Sachverhalt.html) und es wurde am 26.07.2023 in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY hierüber berichtet.

An einem Zahn der Toten konnte ein Abdruck gefunden werden, der vermutlich von Zahnschmuck - möglicherweise einem aufgeklebten Kristallglasstein - stammt. Weitergehende Ermittlungen haben ergeben, dass solcher Zahnschmuck zum damaligen Zeitpunkt ausschließlich durch Zahnärzte aufgebracht worden ist. Die Ermittler richten sich nun direkt an Zahnärzte: Welcher Zahnarzt kann sich daran erinnern, zum damaligen Zeitpunkt bei der unbekannten Frau einen Kristallglasstein auf einen Zahn geklebt zu haben? Eine Gesichtsrekonstruktion, ein Foto des Gebisses und eine Beschreibung der Frau ist über obigen Link aufrufbar. Ein Zahnstatus liegt der Polizei vor und kann für einen Abgleich übermittelt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Hagen unter der 02331 - 986 2066.

Die Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist mittlerweile auf 7.000 Euro erhöht worden (2.000 Euro durch die Ermittlungsbehörden und 5.000 Euro durch zwei Privatpersonen). Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe der Bedeutung der einzelnen Hinweise entschieden. (sch)

