Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Scheune/"Hallo Mama/Papa"-Betrug im Messenger

Kierspe (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagnachmittag und Dienstagabend gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Scheune in der Straße Bürhausen. Aus dem Inneren entwendeten sie Kleinstwerkzeuge, einen Fahrzeugschlüssel und einen Fahrzeugschein. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl)

Betrüger waren am Dienstag mit ihrem "Hallo Mama/Papa"-Betrug erfolgreich. Ein 75-Jähriger aus Kierspe erhielt bereits am Montag eine Nachricht seiner angeblichen Tochter beim Messengerdienst WhatsApp. Diese gab zunächst an, dass ihr altes Handy kaputt sei und sie deshalb eine neue Nummer habe. Nach einigen Nachrichten überwies der Senior am Montag auf Bitten der falschen Tochter einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der Betrug fiel auf, als der Geschädigte seine tatsächliche Tochter kontaktierte. Die Polizei rät:

- Gehen Sie auf keinen Fall auf Geldzahlungsforderungen über Messenger-Dienste ein.

- Wenn Sie auf diese Weise von einer oder einem angeblich Bekannten oder Verwandten unter einer fremden Nummer kontaktiert werden: Fragen Sie unter den Ihnen zuvor bekannten Erreichbarkeiten persönlich nach, ob tatsächlich die Nummer gewechselt wurde.

- Nehmen Sie eine fremde Nummer nicht sofort als Kontakt auf. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell