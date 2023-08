Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 23-Jähriger randaliert in Tankstelle/Einbrecher überrascht

Iserlohn (ots)

Ein 23-Jähriger hat am Dienstagnachmittag, gegen 15:05 Uhr, in einer Tankstelle an der Karl-Arnold-Straße randaliert. Mit einer Hantelstange schlug er grundlos die Scheiben von Kühlschränken ein und beschädigte auch andere Gegenstände. Zwei Beschäftigten der Tankstelle gelang es den Mann zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei dem 23-Jährigen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung. Er wurde durch eine Ärztin und das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Hantelstange wurde sichergestellt. (schl)

Der Inhaber eines Lagerraums in der Brinkhofstraße nahm am frühen Mittwochmorgen, gegen 00:45 Uhr, ein lautes Klirren aus Richtung des Raumes wahr. Er begab sich daraufhin aus seiner Wohnung nach draußen und sprach einen schlanken, ca. 1.70m großen Mann an, der sich an dem nebenan liegenden Lagerraum aufhielt. Dieser stieg daraufhin auf der Beifahrerseite in ein graues Cabrio. Dieses fuhr in Richtung "Pater und Nonne" davon. Der Unbekannte hatte zuvor offenbar die Scheibe der Eingangstür des Lagerraums eingeschlagen und an der Tür gehebelt. Ins Innere war er nicht gelangt. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte das Cabrio nicht mehr angetroffen werden. Zeugen die weitergehenden Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

