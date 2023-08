Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anhänger-Bremse gelöst

Iserlohn (ots)

Nach einem schlechten Streich am Rand des Schützenfestes in Sümmern ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Offenbar haben Unbekannte am frühen Samstagmorgen an der Kreuzung Schützenstraße/Taigelbrand die Bremse eines abgestellten Zentralachs-Anhängers gelöst und den Anhänger in Bewegung gesetzt. Der rollte los und blieb in einem Zaun an. Der Zaun wurde auf einer Länge von etwa fünf Metern beschädigt. An dem Anhänger gibt es diverse Schäden, unter anderen ist der Aufbau verschoben. Am Samstag gegen 2 Uhr war der Zaun noch im einwandfreien Zustand. Gegen 3.30 Uhr hörte ein Zeuge ein lautes Geräusch, das vermutlich von dem Aufprall des Anhängers herrührte. Die Polizei bittet um Hinweise auf die möglichen Verursacher unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell