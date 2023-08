Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "So etwas passiert mir doch nicht!" Seniorenkino mit Lotti und Kurt

"So etwas passiert mir doch nicht!" Das dachte Lotti jedenfalls immer. Doch dann: Was sie beim Einkaufen erlebt hat, das erfahren die Besucher des Seniorenkinos am morgigen Mittwoch, 2. August, ab 14 Uhr im Iserlohner Filmpalast. Bevor "Die Rumba-Therapie" über die Leinwand flimmert, ist die Bühne frei für das Team "Lotti und Kurt". Die Verkehrsunfallprävention der märkischen Polizei präsentiert diesmal ein Kriminalthema: Trickdiebe! Fast täglich greifen sie auch im Märkischen Kreis in die Taschen und Einkaufswagen meist älterer Leute. Und Minuten später ist das Konto geleert.

Der Kinofilm im anschließenden Programm ist FKS 6. Vielleicht wäre das ein Freizeittipp für Kinder mit Großeltern. (cris)

