POL-MK: Einbrecher entwenden Wäsche

Balve (ots) - Zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr sind unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in eine Lagerhalle der Post in der Straße Altes Feld eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie ein Fenster zerstörten. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr