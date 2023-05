POL-MFR: (594) Zwei Autos in Erlangen und Baiersdorf gestohlen - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - Am 03.05.2023 (Mittwoch) gaben sich zwei Männer in Erlangen als Polizeibeamte aus, beraubten eine ältere Dame und flüchteten. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Gegen 15:30 Uhr sprachen zwei Männer die Geschädigte in der Friedhofstraße in Erlangen auf offener Straße an. Sie erklärten der Dame, dass in der ...

mehr