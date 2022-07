Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 21-jähriger Fahrer eines Rettungswagens befuhr gestern gegen 18.10 Uhr die B176 von Gräfentonna in Richtung Erfurt unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn. An einer Ampelkreuzung kam es dabei zur Kollision mit einem Mercedes, der von einem 22-Jährigen gefahren wurde. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt, der Rettungswagen war nicht mehr fahrbereit. Für den Patienten wurde ein zweiter Rettungswagen entsandt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell