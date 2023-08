Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale im Hausflur/ Klingelstreich/ Motorroller gestohlen

Iserlohn (ots)

Ein 56-jähriger Mann randalierte am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus Am Schürenbusch. Der stark alkoholisierte Mann brüllte im Flur herum und bedrohte die Mitbewohner. Als die hinzu gerufene Polizei eintraf, weigerte er sich, den Flur zu verlassen und klammerte sich am Geländer fest. Die Polizeibeamten konnten ihn nur unter erheblichem Kraftaufwand lösen. Sie überwältigten ihn, brachten ihn in Handfesseln nach draußen und nahmen ihn in Gewahrsam. Eine Polizeibeamtin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen einen anderen Hausbewohner, der dem 56-Jährigen einen Schlag verpasst hatte, wurde ebenfalls eine Anzeige wegen Körperverletzung geschrieben.

Ein Anwohner der Straße "Am Drillenbusch" hat am Montagabend die Polizei zu Hilfe gerufen, weil eine Gruppe Jugendlicher seit Wochen mehrfach am Tag bei ihm klingeln oder klopfen würden. Außerdem glaubt er, in der Gruppe einen Jugendlichen wiederzuerkennen, der sein Auto beschädigt hat. Ein 15-Jähriger räumte gegenüber der Polizei die Klingelstreiche ein, bestreitet jedoch die Sachbeschädigung. Die Polizeibeamten brachten den 15-Jährigen nach Hause, übergaben ihn seinen Erziehungsberechtigten und schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

In der Nacht zum Montag wurde an der Straße Uhlenburg ein Roller gestohlen. Es handelt sich um eine schwarze Honda SH 125 mit dem amtlichen Kennzeichen MK-IY90. (cris)

