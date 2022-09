Ulm (ots) - Gegen 7.30 Uhr kam es zu einem Ampelausfall an der Kreuzung Olgastraße / Frauenstraße. Ein 72-Jähriger kam mit seinem Fiat aus Richtung Neue Straße. Nach etwas längerer Wartezeit an Kreuzung verlor er die Geduld und fuhr ein. Er bog nach links in die Olgastraße ab. Dabei gefährdete er einen ...

mehr