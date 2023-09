Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Not-OP nach Angriff mit Glasflasche - Bundespolizei stellt 32-jährigen Tatverdächtigen

Essen (ots)

Freitagabend (01. September) soll ein Mann einen 48-Jährigen mit einer zerbrochenen Flasche am Essener Hauptbahnhof schwer verletzt haben. Bundespolizisten verhinderten eine weitere Attacke.

Gegen 21:40 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Essen, als sie auf eine lautstarke Auseinandersetzung am Vorplatz aufmerksam wurden. Dabei beobachteten die Beamten, wie ein 32-Jähriger eine Glasflasche an einer Treppenkante zerbrach und auf einen Deutschen (40) zuging. Die Einsatzkräfte liefen auf den Mann zu und forderten ihn unverzüglich auf, den gefährlichen Gegenstand aus seiner rechten Hand zu legen. Daraufhin ließ der Essener die Flasche fallen und blieb stehen. Die Polizisten brachten ihn zu Boden und fixierten ihn mittels Handfesseln. Den 40-Jährigen hielten die Beamten ebenfalls fest, woraufhin dieser äußerst aggressiv reagierte. Sie fesselten den Mann und brachten anschließend die beiden Männer zur Identitätsfeststellung zur Bundespolizeiwache.

Ein 48-Jähriger wies blutende Wunden im Gesicht, am Kopf und an der linken Hand auf. Eine Zeugin gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass der 32-Jährige den Deutschen (48) kurz zuvor mit einer zerbrochenen Glasflasche angegriffen habe. Der Essener klagte über ein Taubheitsgefühl in seinem rechten Ohr und seiner linken Hand. Die Polizisten forderten unverzüglich einen Rettungswagen an. Die Rettungskräfte versorgten die Schnittverletzungen und brachten den Geschädigten anschließend in ein Krankenhaus. Aufgrund der schweren Verletzung am Ohr musste der 48-Jährige notoperiert werden.

Die Polizei Essen nahm den 32-jährigen Angreifer in Gewahrsam und übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

