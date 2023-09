Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 44-Jährigen auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Kattenhorst

Kleve - Isselburg (ots)

Am Samstagmorgen, 2. September 2023 um 09:00 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei im Rahmen der Grenzüberwachung auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Kattenhorst einen 44-jährigen Nigerianer als Fahrer eines in den Niederlanden zugelassenen Personenkraftwagen. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Neuruppin ihn mit einem Haftbefehl wegen Betruges und Vermögensabschöpfung wegen Betruges suchte. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 3600 EUR bezahlen oder eine 120-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Nigerianer wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle erfolgte die Einlieferung zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve, da der Mann die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell