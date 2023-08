Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: MacBook und iPad während der Zugfahrt gestohlen

Kassel / Fulda (ots)

Den Verlust zweier hochwertiger Apple-Geräte hat seit dem 9. August ein 22-Jähriger aus Fulda zu beklagen. Zwei Tage später erstattete er Strafanzeige beim Bundespolizeirevier in Fulda. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise bei rund 3000 Euro.

Der Mann war am 9. August, gegen 17:30 Uhr, von Kassel in Richtung Frankfurt am Main unterwegs in einem Zug der hessischen Landesbahn (HLB).

Für den Gang zur Toilette hätte er seinen Rucksack, samt der beiden Apple-Geräte, ein MacBook und ein iPad, im Bereich des Fahrradabteils stehenlassen. Als er zurückkam, sei der Rucksack der Marke "Herschel" samt Inhalt verschwunden gewesen.

Hinweis der Bundespolizei

>Gepäck, insbesondere mit Wertsachen, niemals aus den Augen lassen. Entweder das Gepäckstück mitnehmen oder zumindest einen Nachbarn bzw. Mitreisenden bitten, darauf zu achten.

>Ebenso gilt, wer Opfer von Diebstählen geworden ist, sollte unmittelbar nach der Tat Strafanzeige bei der Bundespolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle erstatten.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Weitere Tipps der Bundespolizei zur sicheren Aufbewahrung für unterwegs:

-Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen.

-Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch.

-Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. -Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck.

Mehr Informationen auf www.bundespolizei.de

