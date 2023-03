POL-KA: (KA) Marxzell - Zwei Firmeneinbrüche im Revierbereich Ettlingen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Tankstelle in Schöllbronn ein und entwendeten dabei Tabakerzeugnisse und Alkoholika. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es den Tätern im Tatzeitraum zwischen 21:00 Uhr am Sonntagabend und 04:00 Uhr am Montagmorgen, sich über eine Tür gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum der Tankstelle in der Moosbronner Straße zu verschaffen. ...

mehr