POL-DU: Hochemmerich: Räuberischer Diebstahl aus Handyshop - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - "Guten Tag, in Ihrem Haus gab es einen Wasserrohrbruch, ich muss dringend Ihre Leitungen überprüfen!" - So in etwa begann am Freitagvormittag (1. September) ein Trickbetrug, mit dem eine Seniorin überlistet wurde. Gegen 11:10 Uhr klingelte es an ihrer Haustüre an der Bernhardstraße. Der falsche Handwerker gaukelte vor, die Leitungen überprüfen ...

