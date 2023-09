Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Homberg: 124 Fahrzeuge und 151 Personen bei Schwerpunktkontrolle überprüft

Duisburg (ots)

An der Stockholmer Straße in Marxloh und der Rheindeichstraße in Homberg haben Polizisten gemeinsam mit Mitarbeitern der Vollstreckungsstelle der Stadt Duisburg am Mittwoch (30. August) eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Die Einsatzkräfte nahmen dabei unter anderem Fahrzeugführer in den Blick, überprüften aber auch, ob die Kennzeichen ans Auto gehören oder es Hinweise auf fehlenden Versicherungsschutz gibt. Die Beamten überprüften dabei insgesamt 124 Fahrzeuge und 151 Personen.

Gegen 13 Uhr hielten die Polizisten einen 40 Jahre alten Mann an, der am Steuer eines Peugeot 208 saß. Weil sich Hinweise ergaben, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte, führten die Einsatzkräfte einen Drogenvortest durch, der positiv auf Cannabis verlief. Ein Arzt entnahm dem Düsseldorfer eine Blutprobe. Wenig später fuhr ein 44-Jähriger in die Kontrollstelle, der mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln gesucht wurde. Durch die Zahlung einer Geldbuße konnte er den Haftbefehl abwenden.

Am frühen Abend stoppten die Polizisten auf der Rheindeichstraße in Homberg zwei Rollerfahrer im Alter von 19 und 23 Jahren. Bei einer Überprüfung kam heraus, dass die Versicherungskennzeichen am Roller des 23-Jährigen nicht für dieses Fahrzeug ausgeben waren. Beim Fahrzeug des 19-Jährigen besteht der Verdacht, dass es ihm nicht gehören könnte. Die Beamten stellten beide Kleinkrafträder für weitere Ermittlungen sicher.

Doch nicht nur Autofahrten unter Drogeneinfluss, ein Haftbefehl oder gestohlene Kleinkrafträder fielen bei der Kontrolle auf. Auch Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen ungesicherter Kinder leiteten die Beamten ein oder schrieben Verwarngelder, weil der Gurt nicht angelegt war.

Die Mitarbeiter der Vollstreckungsstelle der Stadt Duisburg trafen zwölf Personen an, bei denen Forderungen der Stadt ausstehen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell