Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Ladendieb mit falschen Personalien enttarnt - Festnahme

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv hat am Mittwochabend (30. August, gegen 19:20 Uhr) in einem Einkaufzentrum an der Tonhallenstraße einen Mann (42) beim Diebstahl von Pullovern und Schuhen beobachtet. Nachdem der Dieb die Sicherungsetiketten entfernt und das Geschäft verlassen hatte, sprach er den 42-Jährigen an und brachte ihn in sein Büro. Als die verständigten Polizisten die Personalien des Mannes überprüfen wollten, händigte er einen bulgarischen Ausweis aus, laut dem er 36 Jahre alt sein soll. Weil der Tatverdächtige keine Meldeanschrift hatte und es Hinweise darauf gab, dass etwas mit dem Ausweis nicht stimmt, nahmen die Ordnungshüter ihn mit zur Wache. Eine erkennungsdienstliche Behandlung entlarvte den Mann: Mit seinen richtigen Personalien wird der Ladendieb von mehreren Behörden, unter anderem wegen schweren Raubes, gesucht. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest und leiteten ein weiteres Strafverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell