Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Unbekannter raubt Frau aus - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag (29. August, 13 Uhr) eine Frau an der Straßenbahnhaltestelle Siechenhausstraße (Ecke Wanheimer Straße) ausgeraubt. Mithilfe ihres Betreuers erstattete die 59-Jährige Anzeige auf der Wache Hamborn. Sie schilderte der Polizei, dass ihr der Mann die Handtasche - samt Geldbörse, Ausweis und Bankkarte - von der Schulter gerissen habe und fußläufig in eine unbekannte Richtung geflüchtet sei. Sie blieb unverletzt.

Die Kripo sucht Zeugen, die Angaben zu dem Räuber machen können: Er trug schwarze Kleidung und wird auf 18 bis 20 Jahre geschätzt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell