Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Jörg Hansmeyer neuer Leiter der Direktion Gefahrenabwehr

Einsatz

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Von der Position als Leiter der Spezialeinheiten beim Polizeipräsidium (PP) Essen führt der Weg von Jörg Hansmeyer nun zum PP Duisburg. Der Leitende Polizeidirektor tritt die Nachfolge von Ulrich Heuke an, der sich vor kurzem in den Ruhestand verabschiedet hat. Im Gepäck hat der Familienvater langjährige Erfahrung aus anderen Behörden - darunter unter anderem das Landeskriminalamt (LKA), das PP Düsseldorf und das PP Köln. Seine ersten Schritte als Polizist ging er 1985 in der Bereitschaftspolizeihundertschaft Schloß Holte-Stuckenbrock und anschließend im Objektschutz- und Streifendienst beim PP Köln. Über die Kriminalpolizei und die Leitung von Spezialeinheiten wird er nun Chef von rund 750 Polizeibeschäftigten, die zur Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz gehören. Dazu zählt unter anderem der Wach- und Wechseldienst, die Einsatzhundertschaft, der Bezirksdienst, die Leitstelle oder der Gewahrsamsdienst - also im Prinzip die Polizei in Uniform. Duisburg ist für den 58-Jährigen kein unbekanntes Terrain: Zwischen 2015 und 2017 leitete er eine Kriminalinspektion der Duisburger Polizei.

"Ich mag die Ruhrgebiets-Mentalität und kehre deshalb sehr gerne nach Duisburg zurück. Schon in meiner ersten Zeit hier habe ich tolle Kolleginnen und Kollegen und viele sympathische Duisburgerinnen und Duisburger kennengelernt. Das hat mir die Entscheidung für einen Wechsel natürlich leicht gemacht. Nun möchte ich meine Erfahrung und mein Engagement im PP Duisburg für die Sicherheit der Menschen in dieser Stadt einbringen.", sagte Jörg Hansmeyer bei seiner Begrüßung durch den Duisburger Polizeipräsidenten Alexander Dierselhuis.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell