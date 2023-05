Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Ost/-Degerloch (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (18.05.2023) und Samstag (20.05.2023) in Wohnungen am Hofrat-Mayer-Weg, an der Raitelsbergstraße und dem Eschenweg eingebrochen. Am Hofrat-Mayer-Weg hebelten die Täter zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr und Freitag, 14.30 Uhr die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An der Raitelsbergstraße brachen Unbekannte am Freitag, zwischen 17.40 Uhr und 22.10 Uhr, die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses auf und stahlen zwei Armbanduhren im Wert von rund 200 Euro. Am Eschenweg schlugen Einbrecher am Samstag, zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von über 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell