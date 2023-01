Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksamer Zeuge ruft die 110: Zwei Männer nach Bäckerei-Einbruch vorläufig festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0098

Schneller Festnahmeerfolg nach einem Einbruch in eine Bäckerei in der Dortmunder Innenstadt an der Petergasse/Ecke Kampstraße: In der Nacht auf Freitag (27. Januar) nahm die Polizei Dortmund um kurz vor 1 Uhr zwei dringend tatverdächtige Männer fest. Maßgeblich für die Festnahme war der Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, der sofort den Notruf gewählt hatte.

Der Zeuge befand sich in Höhe der Petergasse, sah die geöffnete Eingangstür der Bäckerei und zwei dunkel gekleidete Personen, die sich in und an der Bäckerei zu schaffen machten. Vom Zeugen angesprochen, flüchteten die beiden Männer (46 und 54, beide ohne festen Wohnsitz).

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei Dortmund hatten schon kurz darauf Erfolg. Die Beamten trafen die beiden tatverdächtigen Männer in unmittelbarer Nähe der Bäckerei an und nahmen sie vorläufig fest.

Mit im Gepäck: Drei große Brotkörbe aus der Filiale und knapp 100 gefüllte PET-Flaschen (0,5 l) - transportiert mit einem mutmaßlich gestohlenen, hochwertigen Fahrrad.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

