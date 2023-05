Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwoch (17.05.2023) bis Samstag (20.05.2023) aus einem Gemeinschaftskeller an der Paradiesstraße einen E-Scooter im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Der 52 Jahre alte Besitzer stellte den grünen Roller der Marke EPowerFun am Mittwoch gegen 19.00 Uhr im Keller ab. Als der 52-Jährige am Samstagabend gegen 18.00 Uhr zurückkam, war der E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 403-KOE weg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

