Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mobiltelefon geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagabend (19.05.2023) in Hedelfingen das Mobiltelefon eines 27-jährigen Mannes geraubt. Der Täter entnahm gegen 21.30 Uhr im Vorbeigehen das Mobiltelefon des 27-Jährigen aus dessen offener Umhängetasche und flüchtete. Daraufhin verfolgte der 27-Jährige den Mann bis vor einen Supermarkt an der Straße Otto-Hirsch-Brücken. Als er ihn dort festhielt, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich in den Supermarkt verlagerte, wobei der Unbekannte seinem Opfer auch mit einem Messer oder Pfefferspray gedroht haben soll. Anschließend flüchtete er in Richtung Hedelfinger Platz. Bei dem bislang unbekannten Täter soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklem Teint gehandelt haben. Er war dunkel bekleidet und trug ein weißes Basecap. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell