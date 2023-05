Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagvormittag (19.05.2023) einen 51-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor in einem am Schwabenplatz gelegenen Lebensmittelmarkt Zigaretten gestohlen zu haben. Der 51-Jährige wurde von einem 41-jährigen Ladendetektiv gegen 10.30 Uhr beobachtet, wie er eine Zigarettenpackung in seine Jacke steckte und das Lebensmittelgeschäft ohne zu bezahlen über den Eingangsbereich verlassen wollte. Als der Detektiv den Mann ansprach, versuchte er zu flüchten, konnte jedoch festgehalten werden. Hierbei packte er den Detektiv am Hals, schlug auf ihn ein, flüchtete abermals und wurde von den alarmierten Polizeibeamten vor dem Geschäft vorläufig festgenommen. Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

