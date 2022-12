POL-AC: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Baesweiler (ots) - In einer Schule in der Otto-Hahn-Straße sind gestern (21.12.2022) neun Schüler verletzt worden. Nach jetzigen Erkenntnissen versprühte ein 17-Jähriger gegen 13 Uhr Tierabwehrspray in der Schultoilette. Kurz darauf liefen acht andere Schüler über den Flur und wurden durch den Reizstoffnebel verletzt. Der Nebel hatte sich in der Zwischenzeit auf dem Gang verteilt. Die Jugendlichen mussten ...

