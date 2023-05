POL-S: Mutmaßlicher Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Polizeibeamte haben am Freitagvormittag (19.05.2023) einen 51-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor in einem am Schwabenplatz gelegenen Lebensmittelmarkt Zigaretten gestohlen zu haben. Der 51-Jährige wurde von einem 41-jährigen Ladendetektiv gegen 10.30 Uhr beobachtet, wie er eine Zigarettenpackung in seine Jacke steckte und das Lebensmittelgeschäft ohne zu bezahlen ...

