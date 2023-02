LPI-GTH: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitagmittag am Ekhofplatz in Gotha. Eine 77-jährige Hyundaifahrerin beabsichtigte ihren Pkw in einer Parklücke einzuparken. Hierbei übersah die 63-Jährige, welche kurz zuvor aus dem Pkw der benachbarten Parklücke ausgestiegen war. Infolge des Unfalls wurde die 63-Jährige kurzzeitig zwischen beiden Pkw eingeklemmt. ...

