Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Versuchter Überfall mit Messer - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Jugendliche haben am Mittwochnachmittag (30. August, gegen 14:05 Uhr) die Mitarbeiterin (18) eines Geschäfts an der Von-der-Mark-Straße mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Eine weitere Angestellte (55) kam hinzu und schrie den Räuber mit dem Messer an, dass er abhauen soll. Daraufhin rannten beide ohne Beute in Richtung Biesenstraße davon. Laut Zeugenangaben hatten die Räuber schwarze Haare und waren mit dunklen Jogginghosen bekleidet. Einer von ihnen soll eine Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln getragen haben; der andere habe eine Umhängetasche getragen. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 melden können.

