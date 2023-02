Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (09.02.23) zwischen 05.40 Uhr und 11.00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Veltruper Kirchweg in Burgsteinfurt eingebrochen. Die Täter gelangten ersten Erkenntnissen zufolge über ein Kellerfenster in das Haus, das an der Ecke zur Von-Vincke-Straße liegt. Sie ließen zwei Herren-Armbanduhren, mehrere Schirmmützen, eine Spielkonsole sowie dazugehörige Videospiele mitgehen. Im Rahmen ihrer Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

