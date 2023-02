Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Erdgeschosswohnung

Greven (ots)

Einbrecher sind am Donnerstag (09.02.23) zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Sachsenstraße eingestiegen. Wie die Täter in die Wohnung, die in Richtung der Münsterstraße liegt, gelangten, ist unklar. Es wurden zwei Zimmer nach Diebesgut durchsucht. Die Unbekannten stahlen Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und nimmt bei der Wache in Greven Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell