Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

In Greven an der Grabenstraße 2 ist es auf der dortigen Parkfläche zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Unfallzeitpunkt war entweder am Mittwoch (08.02.) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr oder am Donnerstag (09.02.) in der Zeit von 08.00 bis 08.30 Uhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein geparkter grauer Audi A 6 Avant durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Die Beschädigungen befinden sich im rechten Heckbereich und im linken Frontbereich des Fahrzeugs. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde mit etwa 2500 EUR beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571-928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell