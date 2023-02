POL-MK: Ermittlungen nach Kanu-Unglück

Iserlohn (ots) - Der Bezirksdienstbeamte für den Bereich Buchenwäldchen lädt herzlich zu einer Bürgersprechstunde ein. Diese findet am 07.02.2023, zwischen 17 und 19 Uhr in der Gustav-Edelhoff-Halle statt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

