POL-WE: Nach Überfall auf Büdinger Getränkemarkt in 2021: Ermittler wenden sich mit Phantombild an die Öffentlichkeit

Friedberg (ots)

Nach Überfall auf Büdinger Getränkemarkt in 2021: Ermittler wenden sich mit Phantombild an die Öffentlichkeit

Am Freitag, 01.10.2021 überfiel ein Räuber zwei Angestellte des Logo-Getränkemarktes, als diese gegen 20.15 Uhr im Begriff waren, ihre Arbeitsstelle zu verlassen. Der Kriminelle passte die beiden vor dem Gebäude in der Straße "Über der Seeme" ab und forderte unter Drohungen mit einem Messer und den Worten "Money! Money! Money!" die Herausgabe der Tageseinnahmen. Mit Beute in Höhe von knapp 3.000 Euro flüchtete der Straftäter dann zu Fuß in Richtung Berliner Straße.

Nach der Tat bat die Wetterauer Kriminalpolizei mögliche Zeugen darum, sich zu melden, woraufhin sich weitere Ermittlungsansätze ergaben. Diese führten jedoch bislang nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.

Nun wenden sich die Ermittler mithilfe eines anhand Zeugenangaben erstellten Phantombildes erneut an die Öffentlichkeit und fragen: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen.

Die nach der Tat veröffentlichte Pressemeldung vom 04.10.2021 ist abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5036988 .

