Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Falsche Wasserwerker überlisten Seniorin und erbeuten Geld

Duisburg (ots)

"Guten Tag, in Ihrem Haus gab es einen Wasserrohrbruch, ich muss dringend Ihre Leitungen überprüfen!" - So in etwa begann am Freitagvormittag (1. September) ein Trickbetrug, mit dem eine Seniorin überlistet wurde. Gegen 11:10 Uhr klingelte es an ihrer Haustüre an der Bernhardstraße. Der falsche Handwerker gaukelte vor, die Leitungen überprüfen zu müssen. Nach einem Test des Wasserhahns in der Küche ging er mit der 80-Jährigen ins Badezimmer, drehte dort den Hahn auf und lehnte die Tür an. In der Zwischenzeit nutzte ein Unbekannter die Gelegenheit und fand in einem Schrank die Geldbörse der Duisburgerin. Dann verschwand er mit seiner Beute. Nach den vermeintlichen Tests im Bad, verschwand auch der falsche Wasserwerker wieder. Die Seniorin entdeckte im Wohnzimmer eine offen stehende Schranktür und bemerkte, dass ihr Portmonee weg war. Sie verständigte die Polizei. Der Mann an der Türe soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte kurze, schwarze Haare und eine stabile Statur. Mit dunkler Arbeitskleidung und einer schwarzen Kappe soll er bekleidet gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Duisburger Polizei melden können.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Duisburg davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/betrug-an-der-wohnungstuer

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell