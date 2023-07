POL-HX: Mit 176 km/h in eine Tempokontrolle

Höxter (ots) - Am Samstagnachmittag, 08.07.2023, ereignete sich in Höxter ein Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 57-jährige Höxteraner fuhr an einem geparkten PKW vorbei. In diesem Moment öffnete ein 24-jähriger Mann aus Holzminden die Fahrertür, um aus dem Fahrzeug zu steigen. Dabei übersah er offenbar den Fahrradfahrer. Dieser kollidierte mit der Fahrzeugtür und kam zu Fall. Der ...

mehr