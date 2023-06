Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Einbrecher gelangten am Mittwoch (31.05.), in der Zeit von 12:45 bis 20:45 Uhr, auf bislang ungeklärte Weise in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Augustinusstraße. Bei ihrer Suche nach Wertsachen erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck. Hinweise auf die Unbekannten liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell