POL-NE: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer - Pkw flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots) - Am späten Dienstagabend (30.05.), gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Beamte an der Siegstraße einen 25 Jahre alte Mann aus Alsdorf. Er war zuvor mit seinem Audi A8 augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an der Wache vorbeigefahren. Bei der Kontrolle ergaben sich schnell Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte und er zudem nicht im Besitz einer ...

mehr