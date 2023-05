POL-NE: Brand im Kleingartenverein

Neuss / Grevenbroich (ots) - Am Samstag (27.05.) kam es in Neuss an der Niederrheinstraße, gegen 13:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 64-jähriger Kradfahrer die Niederrheinstraße in Richtung Lanzerather Straße. Verkehrsbedingt musste ein Fahrzeug vor ihm abbremsen. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Neusser beim Bremsvorgang die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Der ...

mehr