Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfälle in Neuss und Grevenbroich

Neuss / Grevenbroich (ots)

Am Samstag (27.05.) kam es in Neuss an der Niederrheinstraße, gegen 13:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 64-jähriger Kradfahrer die Niederrheinstraße in Richtung Lanzerather Straße. Verkehrsbedingt musste ein Fahrzeug vor ihm abbremsen. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Neusser beim Bremsvorgang die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Der 64-jährige Neusser kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

In Grevenbroich kam es am Samstag, gegen 22:40 Uhr, auf dem Hemmerdener Weg, auf der Höhe des Sportplatzweges, in Grevenbroich zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Rommerskirchener fuhr aus der Fahrtrichtung Kapellen in Richtung Wevelinghoven als er in der Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Mann sowie die beiden Beifahrer kamen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell