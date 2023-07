Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf dem Bodenseeradweg leicht verletzt (04.07.2023)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf dem Bodenseeradweg am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden. Ein 51-Jähriger fuhr mit einem Rennrad auf dem Bodenseeradweg in Richtung stadtauswärts. Auf Höhe der Lilienthalstraße fuhr er, nach kurzen Zuruf, an einem 21-jährigen Radler, der in die gleiche Richtung unterwegs war vorbei. Dieser scherte jedoch zeitgleich nach links aus und touchierte den Rennradfahrer. Dabei kam der jüngere der beiden Männer zu Fall und verletzte sich leicht.

