Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl von Baustelle

Borken (ots)

Tatort: Borken, Doktorskamp;

Tatzeit: zwischen 07.06.2023, 16.00 Uhr, und 09.06.2023, 06.20 Uhr;

Drei Verteilerkästen, fünf Stromkabel und eine Schubkarre haben Unbekannte in Borken gestohlen. Dazu kam es zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen auf einer Baustelle am Doktorskamp. Das Kriminalkommissariat in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell